Blutspender dringend gesucht

Die Blutspendedienste bitten zum Weltblutspendetag dringend um Unterstützung. Auch im Norden von Rheinland-Pfalz seien die Blutkonserven aktuell sehr knapp. Normalerweise seien Konserven für vier bis fünf Tage auf Lager, sagte ein Sprecher des DRK-Blutspendedienstes West dem SWR. Momentan reiche das Spenderblut für gut einen Tag und damit vor allem für Notfälle. Dieses Jahr sei es besonders schwer, Spender zu motivieren. Möglicherweise seien die Menschen einfach pandemie- und krisenmüde. Blutspendetermine in der näheren Umgebung finden Interessierte im Internet. Um Wartezeiten zu vermeiden, können sie online gebucht werden. Wer zum Beispiel am Dienstagnachmittag Blut spenden gehen will, kann das in Lutzerath im Bürgerhaus, in Hachenburg in der Realschule plus und in Meudt in der Gangolfushalle tun.