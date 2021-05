Der Blumenkorso in Bad Ems findet auch in diesem Jahr nicht statt. Das haben die Veranstalter auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Die Enttäuschung sei groß, dass der Blumenkorso zum zweiten Mal coronabedingt ausfallen müsse, so der Vorsitzende des Bartholomäusmarktvereins Bad Ems. Normalerweise kämen zur rollenden Blütenschau im August mehrere tausend Besucher nach Bad Ems. Die Wagenhalle wird nach Vereinsangaben derzeit aber als Schnelltestzentrum und von zwei Ärztinnen genutzt, die in den Räumen impfen. Noch nicht abgesagt ist der traditionelle Bad Emser Bartholomäusmarkt. Der Verein hofft, dass er ihn Ende August in einer abgespeckten Variante durchführen kann.