Mehr als 800.000 Dahlien für den Blumenkorso in Bad Ems

Nach zwei Jahren Corona-Pause rollt am Sonntag der 57. Blumenkorso durch Bad Ems. Dafür werden hunderttausende Blumen auf Wagen drapiert. Die Hitze sorgt dabei für Probleme.

Die frischgebackene Marktkönigin Nadine Wilbert steht in einem bunten Meer von Blumen - die ganze Wagenbauer-Halle ist voller Eimer mit Schnittblumen jeder Art. Ein Anblick, der ihr fast die Sprache verschlägt: "Ich kam hier oben an und hatte direkt Tränen in den Augen. Ich freue mich so. Es ist wunderschön - einfach atemberaubend, was hier an Blumen steht."

Die Wagenbauhalle in Bad Ems steht voller Eimer mit Schnittblumen, die zum Schmücken der Wagen genutzt werden. SWR

Florist ist seit rund 40 Jahren beim Blumenkorso dabei

Wilbert hat noch viel vor, sie muss zusammen mit ihren Helfern mehr als 600 Rosen mit kleinen Banderolen versehen. Die Rosen wird sie am Sonntag beim Blumenkorso in Bad Ems als Gruß an die Besucher in die Menge werfen. Florist Peter Daemen zeigt Wilbert, wie sie Rosenstiele von Dornen und Blättern befreit. Etwa 40 Jahre schon ist der Niederländer mit an Bord. "Ich freue mich, dass wir nach der Corona-Pause wieder da sein können", so Daemen.

Zehn Floristen aus den Niederlanden sind damit beschäftigt, den Wagen der Marktkönigin zu schmücken. SWR

Der Gartenarchitekt hat nicht nur zehntausende Schnittblumen mitgebracht, sondern auch sein Team aus zehn Floristen. Schon den ganzen Freitagmorgen über sind sie dabei, den Wagen der Marktkönigin mit Blumen zu schmücken. Damit die Blumen auch am Sonntag noch schön aussehen, werden sie in Steckschaum gesteckt, der mit Wasser getränkt ist.

Blumenkorso in Bad Ems hat 43 Zugnummern

15 große Motivwagen sollen in diesem Jahr beim Blumenkorso durch die Stadt rollen - etwas weniger als vor Corona, doch der Vorsitzende des Bartholomäusmarkt-Vereins, Bernd Geppert, ist trotzdem zufrieden. "Wir haben noch einiges an Beiwerk dabei, wir kommen auf 43 Zugnummer, von daher sind wir stolz darauf. Und wenn man sieht, wie die Bevölkerung darauf zufiebert, das Wetter spielt auch mit - das scheint, eine schöne Sache zu werden."

In den Jahren vor der Corona-Pandemie waren bis zu 40.000 Besucher zum Blumenkorso gekommen. Auch in diesem Jahr laufe der Vorverkauf bislang gut, so Geppert.

In diesem Jahr gibt es beim Blumenkorso 15 Motivwagen. Auch diese Schildkröte fährt mit. SWR

Ob Eifelturm oder große Meeresschildkröte - die Wagenbauer haben sich in diesem Jahr wieder jede Menge einfallen lassen. Monatelang haben sie an den Wagen gebaut, jetzt fehlt nur noch der Blumenschmuck als letzter Feinschliff. Verziert werden die Wagen mit mehr als 800.000 frisch gepflückten Dahlien, die in zwei Lkw aus den Niederlanden kommen.

Blumen werden mit Haarnadeln festgesteckt

Jede Blüte wird einzeln mit Haarnadeln auf den Wagen befestigt. Dafür braucht es zahlreiche freiwillige Helfer, die am Samstagmorgen anrücken und stundenlang beschäftigt sind. Das Stecken ist eine kleine Herausforderung, wie Geppert berichtet: "Die Blumen sind zwar schön, aber wegen der Hitze müssen sie ganz eng gesteckt werden, sonst scheint das Styropor drunter hervor."

Bartholomäusmarkt in Bad Ems Der Bartholomäusmarkt in Bad Ems findet von Freitag bis Montag (26. bis 29. August) statt. Die Besucher erwartet Live Musik, jede Menge Fahrgeschäfte und der Blumenkorso am Sonntag. Das geplante Großfeuerwerk am Samstag wurde wegen der anhaltenden Trockenheit und der damit einhergehenden Brandgefahr abgesagt.

Das ganze Spektakel kostet laut Geppert knapp eine Viertelmillion Euro - finanziert durch Sponsoren, aber auch durch Eintrittsgelder. Der Vereinsvorsitzende hofft deshalb auf viele Besucher beim Blumenkorso am Sonntag. Los geht es um 14 Uhr, der Eintritt kostet 7 Euro im Vorverkauf und 9 Euro an der Tageskasse.