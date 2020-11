Steigende Corona-Fallzahlen und neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Mittwoch (11. November)

+++ Immer mehr Krankenhäuser nutzen Schnelltests +++

14:15 Uhr

Immer mehr Krankenhäuser im Norden von Rheinland-Pfalz nutzen Corona-Schnelltests. Mit diesen kann eine Corona-Infektion zum Teil schon innerhalb einer Stunde festgestellt werden. Das St. Elisabeth Krankenhaus in Lahnstein führt seit Ende Oktober Schnelltests durch. Getestet werden stationäre Patienten, bei denen kein negativer Test vorliegt und die Krankheitssymptome haben, teilte das Klinikum mit. Die Schnelltestgeräte seien trotz kleinem Mehraufwand eine Erleichterung, denn bei Patienten mit Symptomen könne so schnell die richtige Therapie eingeleitet werden. Auch die Isolierung könne bei einem negativen Testergebnis schneller aufgehoben werden. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein nutzt seit dem Frühjahr PCR-Schnelltests, die jedoch im Labor in Koblenz ausgewertet werden. In Kürze sollen an allen Standorten zusätzlich Antigen-Schnelltests zum Einsatz kommen. Auch das Katholische Klinikum hat Corona-Schnelltests. Dort werde derzeit der Ablauf in den einzelnen Häusern organisiert.

+++ Traditionelle Karnevalseröffnung um 11:11 Uhr fällt aus +++

10:00 Uhr

Die traditionelle Karnevalseröffnung um 11:11 Uhr fällt nach SWR-Informationen auch im Norden des Landes aus. Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval AKK will stattdessen mit einem Film bei Youtube in die Session starten.

Dienstag (10. November)

+++ Kontrollen zu Corona-Regeln beim Karnevalsauftakt in Koblenz +++

14:50 Uhr

Zum Start der neuen Karnevalssession am 11.11. werden Polizei und Ordnungsamt in Koblenz die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Zum Beispiel dann, wenn private Feiern gemeldet werden. Die Kontrollen sollen aber nicht wegen des Karnevalauftaktes verstärkt werden. Generell sei die Polizei seit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung vermehrt auf den Straßen in Koblenz unterwegs. In Koblenz ist der traditionelle Karnevalsauftakt auf dem Münzplatz abgesagt. Stattdessen will die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval AKK mit einem Internet-Film in die Session starten.

+++ Masken in Kombination mit Accessoires bei Demos erlaubt +++

11:30 Uhr

Eine Stadt darf für Demonstrationen zwar einen coronabedingten Mund-Nasen-Schutz anordnen, weitere Accessoires wie Sonnenbrillen aber nicht grundsätzlich verbieten. Das entschied das Verwaltungsgericht Koblenz.

+++ Könnte die Quarantäne mit dem Ct-Wert verkürzt werden? +++

11:00 Uhr

Bei den gängigen Corona-Tests wird der sogenannte Ct-Wert nur selten von den Laboren an die Gesundheitsämter übermittelt. Dabei könnte dieser Wert Menschen vor einer längeren Quarantäne bewahren.

+++ Schausteller befürchten Insolvenzen wegen Corona +++

8:30 Uhr

Vielen Schaustellern im Norden von Rheinland-Pfalz droht wegen der Corona-Pandemie die Insolvenz. Die wirtschaftliche Lage habe sich noch einmal verschärft, weil viele Weihnachtsmärkte abgesagt wurden. Das sagte Achim Müller, der Vorsitzende des Schaustellerverbands Rheinland-Pfalz in Urmitz. Müller sagte dem SWR, jetzt gehe es um die Existenz vieler Betriebe. Die Weihnachtsmärkte würden bis zu 60 Prozent vom Jahresumsatz ausmachen. Viele Kollegen hoffen nun auf Unterstützung vom Staat, sagt Müller. Die neuen Corona-Hilfen vom Bund bringe den Schaustellern aber nicht viel. Denn im November hätten die Firmen mehr Ausgaben als Einnahmen. Dann investierten sie beispielsweise in Dekoartikel für die anstehenden Weihnachtsmärkte. Bei einer staatlichen Förderung müsse deshalb der Dezember eingerechnet werden. Detlef Koenitz, der für den Weihnachtsmarkt in Koblenz zuständig ist, hatte bis zuletzt gehofft, dass der Markt stattfinden kann. Die Absage der Märkte sei ein wirtschaftliches Fiasko, aber seiner Meinung nach die richtige Entscheidung.

+++ Klinik Linz-Remagen kauft zweites Corona-Testgerät +++

6:30 Uhr

In diesen Tagen einen Corona-Schnelltest zu machen ist ein Problem, denn es gibt kaum noch Schnelltests. Das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen hat damit allerdings kein Problem, denn die Klinik testet selbst.

Montag (9. November)

+++ IG Bau fordert trotz Corona Investitionen +++

10:30 Uhr

Die Gewerkschaft IG Bau fürchtet wegen sinkender Steuereinnahmen, dass die Kommunen weniger öffentliche Bauaufträge vergeben werden. Sie hat deshalb Kommunalpolitiker der Stadt Koblenz dazu aufgerufen, trotz Corona-Pandemie wichtige Investitionen nicht zu verschieben. Im vergangenen Jahr habe die Stadt laut Statistik knapp 24 Millionen Euro in die öffentliche Infrastruktur investiert. So viel müsse die Stadt auch weiterhin ausgeben, denn neue Kindertagesstätten, renovierte Ämter und moderne Wasserleitungen seien für die regionale Wirtschaftsentwicklung wichtig, so die Gewerkschaft. Außerdem gebe es einen großen Nachholbedarf in puncto Verkehrswende. Flächendeckend müsse deutlich mehr in Gleise, Radwege und Ladestationen für E-Autos investiert werden.