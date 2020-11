per Mail teilen

Steigende Corona-Fallzahlen und neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens - alle aktuellen Infos zur Corona-Pandemie sammelt das SWR Studio Koblenz in einem Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz.

Montag (16. November)

+++ Gesundheitsamt Mayen-Koblenz holt sich Unterstützung von außerhalb +++

12:30

Das Gesundheitsamt im Kreis Mayen-Koblenz hat sich wegen der vielen Corona-Fälle Unterstützung von außerhalb geholt: Die 40 Helferinnen und Helfer nehmen Kontakt zu Neuinfizierten auf, kümmern sich um die Nachverfolgung von Kontakten und beantworten telefonisch Fragen aus der Bevölkerung. Unter den Helfern sind ehrenamtliche Bürger, Mitarbeiter der Städte und Verbandsgemeinden, des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen sowie Bundes- und Landesbedienstete und Bundeswehrsoldaten, so der Kreis. Darüber hinaus hilft die Bundeswehr in der Corona-Ambulanz in Mayen.

Corona-Einsatz in der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz: Wegen der vielen Fälle unterstützen 40 zusätzliche Helferinnen und Helfer bei der Nachverfolgung von Kontakten. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

+++ Grippe-Impfstoff im Norden von RLP sehr knapp +++

12:10

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz haben viele Apotheken und Hausärzte keinen Grippeimpfstoff mehr. Das hat eine Umfrage des Südwestrundfunks ergeben. Hintergrund ist, dass wegen der Corona-Pandemie Gesundheitspolitiker und Experten dazu aufgerufen haben, sich gegen Grippe impfen zu lassen – um eine zusätzliche Grippe-Welle zu verhindern. In der Reichskronen-Apotheke in Mayen verkaufen die Mitarbeiter momentan doppelt so viel Grippeimpfstoff wie sonst, vom Pharmagroßhändler steht eine letzte große Lieferung an. Bis zu 3.000 Impfdosen sollen bis Ende des Monats geliefert werden, heißt es. Diese seien alle vorbestellt.

Auch in der Koblenzer Cosmos-Apotheke gibt es keinen Grippe-Impfstoff mehr. Der Pharmagroßhändler Krieger aus Koblenz hat bislang drei Mal so viel Grippe-Impfstoff verkauft wie im vergangenen Jahr – und zwar etwa 250.000 Impfdosen. Der Händler nimmt nach Auskunft seines Geschäftsführers noch einmal Ende des Monats eine größere Lieferung über ca. 100.000 Dosen an. Ab Dezember bekommt er dann keinen Grippeimpfstoff mehr.

+++ IHK Koblenz fordert mehr Corona-Tests +++

7:30

Die Industrie- und Handelskammer Koblenz fordert mehr Corona-Tests und eine klare Impfstrategie. Nur so könne die Wirtschaft trotz Corona weiterlaufen, heißt es in einer Mitteilung. Die IHK kritisiert, dass zum Beispiel Fitnessstudios geschlossen bleiben müssen, obwohl dort geregelte Kontaktnachverfolgung sehr gut möglich sei. Aber auch in anderen Branchen und Betrieben verursache der Lockdown Probleme. Daher sei es umso wichtiger, dass die versprochenen Entschädigungen zügig ausgezahlt würden. Das Problem seien nicht nur fehlende Einnahmen, sondern auch die Unsicherheit, wie lange der Lockdown anhält.