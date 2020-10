per Mail teilen

Wegen steigender Corona-Fallzahlen und drohenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens startet das SWR Studio Koblenz einen Corona-Blog für den Norden von Rheinland-Pfalz. Hier finden sie die neuesten Entwicklungen rund um das Coronavirus in der Region.

Freitag (16. Oktober)

+++ Corona-Warnstufe Rot im Kreis Altenkirchen +++

20:00 Uhr

Im Kreis Altenkirchen ist die Corona-Warnstufe von "Weiß" direkt auf "Rot" hochgestuft worden. Dort wurde die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner überschritten.

+++ Bald wieder Corona-Ambulanz im Kreis Cochem-Zell? +++

14:30 Uhr

Im Landkreis Cochem-Zell könnte wieder eine Corona-Ambulanz eingerichtet werden. Nach Angaben des Kreises müsse aber noch geklärt werden, ob die niedergelassenen Ärzte diese personell betreuen können. Der Kreis könne zwar die notwendigen Räume zur Verfügung stellen, der Betrieb müsse aber durch die Ärzte gewährleistet werden.

+++ Mirko Santocono und Lucie Licht live in Wissen +++

Unter dem Motto "#ZUSAMMENHALTEN für die Kultur" setzt der SWR ein Zeichen der Solidarität in Corona-Zeiten. Am Freitag treten mit Mirko Santocono und Lucie Licht zwei Singer-Songwriter aus der Region in Wissen auf.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Kulturwerk. Tickets gibt es zu kaufen unter www.kulturwerk-wissen.de, bei den bekannten Reservix-VVK-Stellen (u.a. Buchladen Wissen) oder unter der Hotline 0180 6050400.

+++ Lage in den Krankenhäusern im Kreis Neuwied +++

7:30 Uhr

Die Corona-Lage in den Krankenhäusern im Kreis Neuwied ist momentan noch überschaubar. Eine SWR-Nachfrage ergab, dass es aktuell kaum schwer kranke Corona-Patienten gibt, die behandelt werden müssen. Bisher sind es vor allem Verdachtsfälle, die in den Krankenhäusern untersucht werden. Manche Kliniken meldeten überhaupt keine Corona-Aktivitäten in ihrem Haus. Einzig das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen hat einen Patienten, der intensivmedizinisch betreut werden muss.

In Neuwied, wo es derzeit die meisten positiv getesteten Menschen im Kreis gibt, befinden sich drei Infizierte im Krankenhaus. Ihr Zustand wird als stabil bezeichnet. Die Stimmung in den Krankenhäusern ist dennoch angespannt, denn die Ärzte rechnen jeden Tag damit, dass sich die Lage schlagartig ändern kann. Nach einer Infektion vergehe in der Regel einige Zeit, bis eine Behandlung im Krankenhaus nötig wird. Seit Donnerstag ist der Kreis Neuwied kein Risikogebiet mehr. Der Inzidenzwert liegt wieder unterhalb von 50 Coronafällen pro 100.000 Einwohner. Das heißt, aktuell gilt die Warnstufe Orange.

+++ Corona-Massentests nach Hochzeit in Altenkirchen +++

6:30 Uhr

Nach einer Hochzeit bei der evangelischen Baptistengemeinde in Altenkirchen muss das Gesundheitsamt jetzt alle Gäste ermitteln und diese auf Corona testen. Betroffen sind nach Auskunft des Kreises 200 Hochzeitsgäste. Die Gäste waren nicht alle gleichzeitig zu einer Feier eingeladen worden. Das Paar feierte stattdessen an drei aufeinanderfolgenden Tagen mit jeweils 75 Gästen. An allen drei Feiern hatte aber eine positiv getestete Person teilgenommen.