Auch im Norden von Rheinland-Pfalz hat sich die Polizei am Mittwoch am sogenannten Blitzer-Marathon beteiligt. Im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz ist nach eigenen Angaben an 48 Stellen kontrolliert wurden. Wie die Polizei mitteilte, hat sie gestern bei knapp 85.000 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Davon seien rund 250 Fahrerinnen und Fahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten worden, so die Polizei. Rund 140 Beamtinnen und Beamten hätten die Kontrollen durchgeführt. Aufgestellte Blitzer haben den Angaben zufolge etwa 3.000 Autos oder Lastwagen beim zu schnellen Fahren erwischt. Die entsprechenden Bußgeldverfahren habe die Polizei bereits eingeleitet.