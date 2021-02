Ein Dieb stiehlt eine Blitzer-Attrappe aus einem Vorgarten in Koblenz. Ein Jahr später taucht die falsche Radarfalle wieder auf - wie aus dem Nichts.

Eigentlich könnte Erhard Jäger kaum idyllischer leben: Sein Haus steht direkt am Moselufer in Koblenz-Lay, vom Fenster blickt er in die Weinberge. Wäre da nicht die Bundesstraße vor seinem Haus, auf der die Autofahrer ordentlich Gas geben. "Fünfzig Stundenkilometer ist hier", sagt Jäger. Die meisten Autos seien aber deutlich schneller unterwegs.

Blitzer-Attrappe soll Situation verbessern

Das geht dem 87-Jährigen ziemlich auf die Nerven. Damit sich die Autofahrer an die Geschwindigkeitsregeln halten, hat er im Januar 2020 mit seinen Kindern eine Blitzer-Attrappe aufgestellt: Ein grauer Starenkasten mit zwei kreisrunden Öffnungen. Darin Blenden in rot und weiß. Zwar blitzt das Gerät nicht wirklich, doch die Attrappe kommt so nah an einen echten Blitzer heran, dass sie Wirkung zeigt. "Vor allem die Raser sind ruhiger geworden. Die sind nicht mehr ganz so extrem", sagt Jäger.

Doch die Ruhe hält nicht lang. Schon wenige Tage nachdem er die falsche Radarfalle in seinem Vorgarten aufgestellt hat, ist sie auch schon wieder verschwunden. In einer Nacht- und Nebel-Aktion sägt ein Unbekannter den Kasten ab und transportiert ihn weg. Eine Überwachungskamera an Jägers Haus hält die Aktion fest. "Da konnte man erkennen, dass das ein Mann war mit der Motorsäge, der hat das Ding abgesägt." Nicht mal eine Minute habe das gedauert, so Jäger.

Wer hat die falsche Radarfalle gestohlen?

Trotz Video können Jäger und Polizei den Täter aber nicht fassen. Die falsche Radarfalle bleibt auf den Tag genau ein Jahr verschwunden. Denn Mitte Februar dieses Jahrs steht der graue Kasten wieder auf seinem alten Platz - genauso plötzlich, wie er vor einem Jahr verschwunden war. Das gibt Rätsel auf: Wer hat die "Radarfalle" gestohlen? Wieso ist sie nach einem Jahr wieder da? "Ich habe keine Ahnung", sagt Jäger. So bleibt das Rätsel um den mysteriösen Blitzerklau in Koblenz-Lay erstmal ungelöst.

Die Polizei hat mit diesen Attrappen übrigens kein Problem, solange darin kein Blitzlicht, Kamera oder ähnliches verbaut ist und der falsche Blitzer auf einem Privatgrundstück angebracht ist. Sollte es aber wegen einer Attrappe zu einem Unfall kommen, kann den Erbauer eine Teilschuld treffen.