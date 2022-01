Blitzeis im Westerwald: Zwei Tote bei Verkehrsunfällen

In der Verbandsgemeinde Dierdorf im Kreis Neuwied sind bei einem Unfall wegen Blitzeises heute Morgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Auf der B8 zwischen Herschbach (Oberwesterwald) und Hahn am See gab es laut Polizei mehrere Verkehrsunfälle.

Bei dem tödlichen Unfall in der Verbandsgemeinde Dierdorf sind laut Polizei zwei Autos auf der Kreisstraße zwischen Großmaischeid und Giershofen zusammengeprallt. Den Angaben zufolge ist eines der Autos auf eisglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten. Die Fahrerin und eine Mitfahrerin seien noch an der Unfallstelle verstorben. Eine weitere Mitfahrerin überlebte nach Polizeiangaben schwer verletzt. Sie und eine weitere Unfallbeteiligte wurden ins Krankenhaus geflogen. Unfälle auf eisglatter B8 Auf der B8 bei Mähren ist nach Polizeiangaben zunächst eine 19-Jährige mit ihrem Auto von der glatten Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. In der Folge hätten vier Fahrzeuge rechtzeitig bremsen können und seien auf der Straße zum Stehen gekommen. Ein 55-jähriger Mann sei anschließend mit seinem Wagen auf die stehenden Autos aufgefahren. Dabei sei ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Den Angaben zufolge wurden drei Kinder vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Bei Glatteis Kontrolle über das Auto verloren Etwa 50 Meter von der ersten Unfallstelle entfernt sei es zu einem anderen Auffahrunfall gekommen, teilte die Polizei mit. Dabei sei niemand verletzt worden. Ein weiterer Unfall ereignete sich laut Polizei etwas später. Ein 30-jähriger Mann aus Dernbach sei auf der B8 aus Mähren kommend Richtung Herschbach (Oberwesterwald) gefahren und habe ebenfalls bei Glatteis die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er landete im Graben, blieb aber unverletzt.



Wegen der Unfälle musste die B8 für etwa zwei Stunden zwischen Hahn am See und Herschbach gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Montabaur, der Rettungsdienst sowie die umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro.