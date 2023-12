Blaue Frösche in der Straßenbahn

In Bonn sind in einer Straßenbahn 18 blau gefärbte Frösche gefunden worden. Die Stadtwerke Bonn wollen jetzt nach eigenen Angaben mit Hilfe von Überwachungskameras herausfinden, wer sie dort am Mittwochabend ausgesetzt hat. Nach dem Fund der blauen Frösche am Bonner Hauptbahnhof rückten erst Feuerwehrleute an und dann spezielle Einsatzkräfte, weil unklar war, ob die Frösche möglicherweise giftig sein könnten. Später stellte sich heraus, dass die Erdkröten wahrscheinlich mit Lebensmittelfarbe gefärbt worden waren, die sich mit Wasser abwaschen lässt, sagte Claudia Koch vom Museum Koenig in Bonn. Dorthin wurden die Kröten erst einmal gebracht.