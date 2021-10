Bistum will mehr Seelsorger im Ahrtal einsetzen

per Mail teilen

Das Bistum Trier will mehr Seelsorger und Seelsorgerinnen im von der Flut besonders getroffenen Ahrtal einsetzen. Auch an Strukturen für die weitere Begleitung in den kommenden Jahren werde gearbeitet, beispielsweise der Einrichtung einer traumasensiblen Seelsorge, sagte die Projektkoordinatorin. Rund 100 Männer und Frauen aus dem gesamten Bistum - Pastoralreferenten, Gemeindereferenten, Diakone und Priester - unterstützen seit der Flutkatastrophe im Juli die hauptamtlichen Pastoralteams vor Ort.