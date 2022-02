Bistum Trier lehnt Trägerschaft für Schule Nonnenwerth ab

per Mail teilen

Die Bemühungen um den Erhalt des privaten Franziskus Gymnasiums Nonnenwerth haben einen Rückschlag erlitten. Das Bistum Trier will die Trägerschaft nicht übernehmen.

Die Zeit läuft den Unterstützern des privaten Gymnasiums auf der Rheininsel Nonnenwerth bei Remagen allmählich davon: Zum Ende des laufenden Schuljahres droht die Schließung. Der verantwortliche Träger der Schule, der Unternehmer Peter Soliman, hatte als Grund massive Brandschutz-Probleme und notwendige Investitionen in Millionenhöhe angeführt.

Schüler, Eltern, Ehemalige und weitere Unterstützer wollen dies nicht hinnehmen. Einige von ihnen haben das Bistum Trier angefragt, ob es die Trägerschaft übernehmen könnte. Doch das Bistum hat diesem Ansinnen jetzt ein Absage erteilt. In einem Schreiben des Generalvikars Ulrich Graf von Plettenberg heißt es: "Eine Übernahme der Schule durch das Bistum kommt vor dem Hintergrund von bereits bestehenden 20 Schulträgerschaften in Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie angesichts einer defizitären Haushaltslage des Bistums nicht in Frage."

Bistum bietet "Unterstützung" an

Im November hatten Unterstützer des Gymnasiums den Verein "Rettet Nonnenwerth" gegründet. Der Generalvikar begrüßte in seinem Schreiben die Idee, dass der Verein die Trägerschaft des Gymnasiums übernimmt. Dazu müsste allerdings Soliman die Trägerschaft abgeben. Dessen bisheriges Verhalten lasse diese Bereitschaft leider nicht erkennen, schreibt von Plettenberg. Solle der Verein aber doch die Trägerschaft übernehmen können, biete das Bistum Unterstützung und Beratung an, so der Generalvikar.