Bistum Trier kritisiert Unterkunft für Geflüchtete

Das Bistum Trier kritisiert in einem offenen Brief eine Unterkunft für Geflüchtete in Dieblich in der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel. An den Zuständen dort habe sich seit der Inbetriebnahme 2016 nichts geändert, heißt es vom Bistum. Konkret gehe es dabei um das Hotel Burghof am Ortsrand von Dieblich. Nach Angaben eines Sprechers des Bistums leben dort seit 2016 vor allem Geflüchtete aus Nordafrika. In vielen Fällen teilten sich jeweils zwei Personen ein 15 Quadratmeter großes Zimmer. Das bedeute in der Praxis oft, dass zwei fremde Menschen sich ein gemeinsames Doppelbett teilen müssten. Trotz der beengten Situation müsse jeder Bewohner 300 Euro pro Monat zahlen, das entspreche dem vierfachen der ortsüblichen Vergleichsmiete. Die verantwortliche Verbandsgemeinde Rhein-Mosel wollte sich auf SWR-Anfrage bislang nicht zu den Vorwürfen äußern.