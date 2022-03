Bistum Trier gibt 50.000 Euro Soforthilfe für Ukraine

Das Bistum Trier stellt 50.000 Euro als Soforthilfe für die Ukraine zur Verfügung. Das Geld geht an Caritas international, das katholische Osteuropahilfswerk Renovabis sowie den Malteser Hilfsdienst. Das Bistum Trier steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit Caritas-Einrichtungen und Klöstern vor Ort in der Ukraine, die Menschen eine Unterkunft anbieten, die auf der Flucht vor den Angriffen der russischen Armee sind. Die ukrainischen Malteser haben demnach in zehn Städten Feldküchen organisiert. Oft hätten flüchtende Familien nur das Nötigste mitnehmen können. Die besondere Sorge gelte Kindern.