Das Bistum Limburg hat die Ergebnisse eines Projekts zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum vorgelegt. Die Auftraggeber des Projekts überreichten den 415 Seiten starken Abschlussbericht an einen Vertreter der Betroffenen.

Der Limburger Bischof Georg Bätzing als Auftraggeber zeigte sich anschließend entschlossen: "Es muss nun zu Maßnahmen kommen, die wehtun und Diskussionen auslösen", sagte er bei der Übergabe des umfassenden Berichts in der Frankfurter Paulskirche. "Dieser Weg wird schmerzlich sein", betonte Bätzing.

In Frankfurt wurden die Ergebnisse zu der vom Bistum Limburg in Auftrag gegebenen Studie zum Missbrauch in der Katholischen Kirche "Betroffene hören - Missbrauch verhindern" präsentiert.

"Betroffene hören - Missbrauch verhindern"

Insgesamt 70 Experten hatten seit September 2019 im Auftrag des Bistums an dem Projekt mit dem Titel "Betroffene hören - Missbrauch verhindern" mitgearbeitet. In neun Teilprojekten analysierten sie den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Diözese seit rund 70 Jahren. Sie hörten Betroffene an, sichteten Personalakten und erarbeiteten insgesamt 61 Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch.

Zugleich entwickelten sie Vorschläge, wie systemische Faktoren künftig ausgeschlossen und Missbrauchstaten möglichst verhindert werden könnten. "Die Ergebnisse der Studie schreien danach, dass wir endlich wirksam gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche und gegen seine Vertuschung vorgehen", sagte Ingeborg Schillai, Präsidentin der Diözesanversammlung.

Bätzing versprach, die Maßnahmen umzusetzen. Das schulde die Kirche den Betroffenen. Er werde vorerst für drei Jahre eine unabhängige diözesane Kommission berufen. Wenn auch nicht bei jeder Maßnahme die Umsetzung im Wortlaut möglich sei, dann doch dem Geiste nach, versprach er. "Wir werden auch als Bistum ehrlich sein: Wir werden benennen, was war", sagte der Bischof. "Und wir werden klar benennen, was wir tun werden. Wir werden Rechenschaft ablegen."

"Unbeschreiblich großes Maß an Leid"

Josef Bill, Projektmitarbeiter und Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht im Ruhestand, bilanzierte: "Wir haben bei unseren Untersuchungen ein unbeschreiblich großes Maß an Elend und Leid der oft schwer traumatisiert zurückgelassenen Betroffenen feststellen müssen." Als Gegenstück habe sich "eine erhebliche Portion von sexuell motivierter und unvorstellbar schlimmer pädosexueller Eigensucht der beschuldigten Täter" gezeigt.

Insgesamt wurden den Angaben zufolge 46 aktenkundige Fälle aus der Zeit von 1946 bis heute untersucht, wovon 24 der Beschuldigten bereits verstorben seien. In einem Viertel der Fälle sei schwerer Missbrauch durch einen Priester über einen längeren Zeitraum beschrieben. Etwa zwei Drittel der Beschuldigten waren bei der ersten Aufdeckung über 40 Jahre alt.