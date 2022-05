Bistum weist Kritik an Bischof Bätzing zurück

Das Bistum Limburg weist Kritik an Bischof Georg Bätzing zurück, dass er sexuelle Übergriffe eines Priesters nicht angemessen verfolgt habe. Die Wochenzeitung "Die Zeit" hatte zuvor berichtet, dass der Priester trotz mehrerer Übergriffe sogar befördert worden sei. Das Bistum räumt in einer Stellungnahme ein, dass der besagte Priester von Bischof Bätzing zu einem Bezirksdekan ernannt wurde. Nach Angaben eines Sprechers geht es um zwei konkrete Vorwürfe aus den Jahren 2000 und 2007, in denen sich der Priester Frauen sexuell genähert haben soll. Beide hätten dies angezeigt und die Vorgänge seien intern überprüft worden. Bischof Bätzing habe daraufhin eine Mahnung ausgesprochen. Nach Informationen der Zeitung "Die Zeit" habe Bätzing das Verhalten als nicht strafrelevant eingestuft. Der Missbrauchsbeauftragte des Bistums habe seinerseits aber zumindest den Fall aus dem Jahr 2007 als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gewertet.