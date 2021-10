Bissige Drei-Meter-Schlange doch nur Deko

per Mail teilen

Der Polizei ist am Samstagnachmittag die Sichtung einer rund drei Meter langen Schlange im Garten eines leerstehenden Hauses in Rheinbreitbach (Kreis Neuwied) gemeldet worden. Ein an die Beamten geschicktes Foto bewertete ein Experte als eine nicht-einheimische Schlange, die vermutlich nicht giftig, aber bissig sei. Ein Mitarbeiter des Neuwieder Zoos erklärte sich schließlich bereit, die Schlange zu begutachten. Vor Ort stellte er fest, dass es sich nur um eine Dekorationsschlange aus Porzellan handelte.