Der Limburger Bischof Georg Bätzing feiert am Dienstag seinen 60. Geburtstag. Nach Angaben eines Bistumssprechers will Bätzing bescheiden und nur im kleinsten Kreis feiern. Der in Niederfischbach im Kreis Altenkirchen aufgewachsene Bätzing machte sein Abitur in Betzdorf und studierte anschließend in Trier und Freiburg Theologie. Im Bistum Trier war Bätzing Generalvikar, ehe er 2016 zum Nachfolger von Tebartz-van Elst als Bischof von Limburg ernannt wurde. Im März 2020 wählte ihn die Deutsche Bischofskonferenz zu ihrem Vorsitzenden. Zuletzt hatte sich Bätzing in die Diskussion um das Verbot des Vatikans gleichgeschlechtliche Paare zu segnen, eingeschaltet. Die Diskussion werde an vielen Orten intensiv geführt, die theologischen Anfragen könnten nicht einfach mit einem Machtwort aus der Welt geschafft werden, so Bätzing. Am Montag schrieb er den Muslimen eine Grußbotschaft zum Dienstag beginnenden Fastenmonat Ramadan.