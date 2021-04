per Mail teilen

Die Europäische Kommission hat den Verkauf des weltbekannten Sandalenherstellers Birkenstock aus dem Kreis Neuwied genehmigt. Nach Angaben der Behörde gibt es keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken: Der Sandalenhersteller Birkenstock mit Sitz in der Verbandsgemeinde Linz hatte im Februar die Übernahme durch das US-amerikanischen Unternehmen L Catterton als nächsten logischen Schritt bezeichnet. Nur so könne man auch in Zukunftsmärkten wie China und Indien weiter wachsen. Voraussetzung war aber die Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden der EU. L Catterton ist nach eigenen Angaben ein Finanzinvestor, der mit dem französischen Luxuskonzern LVHM zusammenarbeitet. Der Sandalenhersteller Birkenstock hat rund 4.300 Beschäftigte und steht nach eigenen Angaben wirtschaftlich auf stabilen Füßen.