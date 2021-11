Fall Birgit Ameis: Polizei bittet um Hinweise zu Fundstücken

Die Polizei hat Fotos von Gegenständen veröffentlicht, die in der Nähe des Fundorts von Birgit Ameis' Leiche entdeckt wurden. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Gegenstände wurden nach Angaben der Ermittler bereits bei Durchsuchungen Mitte April 2015 in einem Waldgebiet bei Büchenbeuren, in der Nähe des Luisenhäuschens, gefunden. Laut Polizei handelt es sich um vier Fundstücke. Darunter eine rote Plastikklappbox, die in ihren Einzelteilen zerlegt an einem Baumstumpf aufgefunden wurde, und ein weißer Autolederschwamm, der nur wenige Meter davon entfernt lag.

Die Kriminalpolizei sucht unter anderem nach Hinweisen zu diesem Damenhandschuh, der in der Nähe des Fundorts von Birgit Ameis Leichnam entdeckt wurde. Pressestelle Polizei RLP

Außerdem ein schwarzer Damenhandschuh aus Fleece, der am Waldrand in der Nähe einer Sitzbank an der Zufahrt zum Luisenhäuschen gefunden wurde, und eine große Mülltüte mit der Aufschrift "KOMO" - letztere ist laut Bernd Kreuter, dem Leiter der zuständigen Sonderkommission Hahn, von "besonderem Interesse".

Polizei sucht nach möglichen Zeugen

Die SOKO sucht zudem nach Personen, die sich in der Nähe des Leichenfundorts aufgehalten haben. „Niemand, der in diesen Bereichen in den letzten Jahren unterwegs war, konnte ja damals wissen, dass er sich im Umfeld eines Tatortes bewegte", sagt Kreuter. "Für uns ist es aber ganz wichtig zu wissen, wer welchen Gegenstand hinterlassen hat."

Menschen, die in diesem Gebiet Gegenstände abgelegt oder gefunden haben, sollen sich bei den Ermittlern melden. Auch, wenn sie dort im Unterholz - beispielsweise zum Pilze sammeln - unterwegs waren, oder Drahtgebinde oder Netze für das Einfangen von Vögeln befestigt haben.

Hinweistafeln zu Gegenständen in Büchenbeuren

Die Herkunft der Gegenstände sei noch nicht geklärt. In der Hoffnung auf weitere Hinweise haben die Ermittler sowohl am Leichenfundort an der alten B327 als auch am Fundort der Gegenstände zweisprachige Hinweistafeln aufgestellt. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat zudem eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise zur Tat ausgesetzt.

Die Ermittler haben am Leichenfundort an der alten B327 sowie am Fundort der Gegenstände zweisprachige Hinweistafeln aufgestellt. Pressestelle Polizei RLP

Sterbliche Überreste wurden nach sechs Jahren gefunden

Birgit Ameis war am Karsamstag 2015 nach ihrem Dienst im Tower des Flughafens Hahn spurlos verschwunden. Ihr Auto wurde drei Tage später auf einem Parkplatz im benachbarten Lautzenhausen gefunden. Im November 2020 hatte ein Pilzsammler in einem Wald bei Büchenbeuren im Rhein-Hunsrück-Kreis die sterblichen Überreste der Frau gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.