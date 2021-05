Im Westerwald gibt es gleich mehrere Wild- und Tierparks, in denen man vor allem heimische Tiere sehen kann. In Niederfischbach gibt es zum Beispiel Luchse zu sehen. Ein Falkner bietet außerdem regelmäßig Flugshows an. Ein Highlight in Gackenbach sind die beiden Braunbären Sally und Purzel. In Bad Marienberg kann man einige der Tiere sogar streicheln (zurzeit noch geschlossen).

picture-alliance / Reportdienste dpa / Thomas Frey