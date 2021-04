In der Landesarchäologie in Koblenz standen menschliche Wirbel als "Pflanzen" drapiert in Töpfen auf den Schreibtischen von Mitarbeitern. Das Ministerium bedauert dies.

