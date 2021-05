Willi Dill aus Koblenz: "Ich gehe zuerst in den Biergarten. Und dann will ich in den Urlaub fahren. Wohin es gehen soll, weiß ich aber nch nicht. Da muss man halt gucken, in welchen Ländern das geht. Wir haben im September einen Urlaub nach Italien gebucht. Vielleicht setzen wir uns aber vorher auch ins Auto und fahren auf gut Glück raus. Wir freuen uns schon das ganze Jahr drauf."