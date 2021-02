Gerhard Breitkreutz wohnt in Koblenz und liebt es, am Rhein spazieren zu gehen. Aber auch im Westerwald ist er gerne zu Fuß unterwegs. An diesem Wochenende will er nach Simmern, um dort spazieren zu gehen. "Da hat man einen wunderschönen Überblick über die ganze Gegend bis zum Neuwieder Becken", sagt er.