In der Nacht zum Montag haben in Winningen fünf Häuser in Flammen gestanden. Der Brand ist gelöscht und der Schaden ist groß.

Die Feuerwehr vermutet, dass sich der Brand von der Scheune, die als Garage genutzt wurde, weiter verbreitet hat. SWR Alte Fachwerkhäuser von Winningen sind bei dem Feuer in der Nacht zerstört worden. SWR Fünf Gebäude in Winningen haben in der Nacht zum Montag gebrannt. SWR Nach dem verheerenden Feuer in Winningen - Trümmer liegen in der Gasse. SWR Nach dem Großeinsatz der Feuerwehr: Die Einsatzkräfte suchen nach Glutnestern in den Ruinen. SWR Auch wenn das Feuer im Ortskern von Winningen inzwischen gelöscht ist, steht das Löschwasser am Vormittag zum Teil noch auf den Straßen. SWR An der Brandstelle in Winningen bei Tageslicht, jetzt wird das Ausmaß des Feuers erst richtig sichtbar. SWR Große Zerstörung durch Feuer und Löschmittel - durch die enge Bebauung im Ortskern von Winningen sind insgesamt fünf Häuser in Mitleidenschaft gezogen worden. SWR