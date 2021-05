Am Samstag (22. Mai) starten die Ausflugsschiffe der Köln-Düsseldorfer in die neue Saison. Los geht es zunächst mit Rundfahrten am Mittelrhein, zwischen Boppard und St. Goar. An der Mosel fahren die KD-Schiffe ebenfalls am Samstag von Cochem aus. Auch die Personenschifffahrt Gebrüder Kolb startet am Pfingstsamstag in die neue Saison. Um auf die Schiffe zu kommen, ist der Nachweis eines negativen Corona-Tests nötig. Geimpfte und Genesene sind von der Regel allerdings ausgenommen.