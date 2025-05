1993 gibt es zum ersten Mal eine Parallelveranstaltung zu Rock am Ring – und zwar in Österreich. "Rock in Vienna" wird später zu Rock im Park umbenannt. Von 1994 bis 1996 findet die Zwillingsveranstaltung als "Rock im Park" in München statt, später dann in Nürnberg. Bei Rock am Ring gibt es jetzt übrigens erstmals zwei Bühnen.