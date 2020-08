Sechs in China verschollene Bilder des Künstlers Anselm Kiefer aus einem Koblenzer Museum sind wieder in Deutschland. Nach SWR-Informationen befinden sich die Werke am Flughafen Köln/Bonn beim Zoll.

Kunstwerke von Anselm Kiefer sind wieder in Deutschland Schon im Januar waren die Werke in einer Lagerhalle in Shenzhen wieder aufgetaucht. Ein chinesisches Museum weigerte sich allerdings, sie herauszugeben. Entscheidend beteiligt an der Rückkehr der Werke war offenbar ein Galerist aus Hamburg. Er sei in den letzten Monaten immer wieder nach China geflogen und habe dort Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Es habe eine Reihe von Missverständnissen gegeben, die nun aus dem Weg geräumt seien. Das Bild „Pasiphae“ von Anselm Kiefer gehörte zu den in China verschollenen Werken des Künstlers ©Verwertungsgesellschaft (VG) Bild-Kunst Bonn 2020 SWR Auch Werke anderer Künstler verschwunden Die Stadt Koblenz hat die Rückgabe der Werke inzwischen bestätigt. Mit den Bildern Kiefers waren in China auch zahlreiche Werke anderer deutscher Künstler im Wert von mehr als 300 Millionen Euro verschwunden. Anselm Kiefer gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg. Die sechs Bilder, die jetzt wieder aufgetaucht sind, haben einen Millionenwert.