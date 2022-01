Lichtkunst-Veranstaltungen in der Region gut besucht

Mehrere Lichtkunst-Veranstaltungen haben in den vergangenen Tagen zehntausende Besucher in die Region Koblenz gelockt. Allein das Festungsleuchten in Koblenz haben nach Angaben der Veranstalter innerhalb von vier Tagen etwa 10.000 Menschen besucht. Das sei angesichts der Corona-Auflagen ein großer Erfolg. Das Rheinleuchten mit seinem Hauptspielort in Lahnstein konnte nach Angaben der Veranstalter etwa 5.000 Besucher anlocken. In Neuwied gelang dem Lichterpark Lumagica nach eigenen Angaben mit etwa 3.000 Besuchern ein guter Start. Die Lumagica läuft noch bis Ende Oktober auf dem ehemaligen Rasselstein-Gelände in Neuwied.