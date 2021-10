Deutlich weniger Andrang in den Corona-Testzentren im Norden von RLP

per Mail teilen

Seit Corona-Tests bis auf Ausnahmen kostenpflichtig sind, haben sich im Norden von Rheinland-Pfalz weniger Menschen testen lassen. Das hat eine SWR-Umfrage in den Testzentren der Region ergeben.

In einer Teststelle in Mendig (Kreis Mayen-Koblenz) seien seit dem 11. Oktober nur noch die Hälfte der Leute gekommen, um sich testen zu lassen, sagte der Betreiber. Zuvor hätten sich auch noch Geimpfte zur Sicherheit testen lassen, weil es kostenlos war.

Von etwa 50 Prozent weniger Nachfrage berichtet auch der Betreiber eines mobilen Testzentrums aus Kobern-Gondorf (Kreis Mayen-Koblenz). Bei ihm hätten sich außerdem mehrere Menschen beschwert, weil sie nun für den Test zahlen müssen. Beschwerden habe es auch in Neuwied und Cochem gegeben, sagte der Betreiber mehrere Testzentren in der Region.

Corona-Tests seit einer Woche kostenpflichtig

Seit gut einer Woche müssen alle, die sich impfen lassen könnten, für ihren Antigen-Test selbst bezahlen, etwa um in einem Restaurant essen zu gehen. Auch für Geimpfte sind die Tests nicht mehr kostenlos. Ausnahmen gelten für Schwangere und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren - hier gibt es eine Übergangsregelung bis Jahresende.

An Pfingsten war der Ansturm auf die Testzentren noch sehr groß - wie hier in Koblenz. dpa Bildfunk Picture Alliance

Immer mehr Testzentren schließen

Da inzwischen etwa zwei Drittel der Menschen in Rheinland-Pfalz vollständig geimpft sind, schließen immer mehr Testzentren ganz, so zum Beispiel vor wenigen Tagen vor dem Zoo Neuwied.

"Wir gehen davon aus, dass sich die Anzahl der Teststellen reduzieren wird und vermutlich insbesondere größere Anbieter, die eine Vielzahl an Teststellen im Land betreiben, den Betrieb einstellen werden", sagte Detlef Placzek, Koordinator der Teststellen in Rheinland-Pfalz.

Quelle: Landessozialamt Rheinland-Pfalz Landkreis Höchstzahl der Teststellen Aktuelle Zahl der Teststellen (19.10.2021) Ahrweiler 80 27 Altenkirchen 55 30 Cochem-Zell 29 9 Mayen-Koblenz 97 38 Neuwied 89 26 Westerwald 84 23 Rhein-Hunsrück 40 13 Rhein-Lahn 52 14 Koblenz 68 25

Zahl der Impfungen etwa gleich geblieben

Zu mehr Impfungen in den Hausarztpraxen haben die kostenpflichtigen Tests allerdings noch nicht geführt. Das zeigen Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung. Demnach haben sich etwa genauso viele Menschen in der Region impfen lassen wie in den Wochen zuvor.