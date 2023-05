Mehr als 200 Einsatzkräfte proben den Ernstfall

Die Feuerwehr in Koblenz zieht nach einer großen Katastrophenschutz-Übung im Westerwald eine positive Bilanz. Als Szenario wurde ein Unwetter mit großen Schäden angenommen.

Von Freitag bis zum Sonntag haben Feuerwehrleute aus den Landkreisen Ahrweiler, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz im Westerwald den Ernstfall geprobt. Als Übungs-Szenario wurde nach Angaben der Feuerwehr-Leitstelle in Koblenz ein Unwetter angenommen, mit großen Schäden in der Infrastruktur.

In Kolonne mit Löschzügen von Koblenz nach Hachenburg

Die Großübung begann nach Angaben der Feuerwehr Koblenz am Freitagmorgen. Die Leitstelle in Koblenz löste Alarm aus, danach fuhren 30 Feuerwehr-Fahrzeuge aus den beteiligten vier Landkreisen über Koblenz in Kolonne nach Hachenburg: Dort waren die Einsatzkräfte bis zum Sonntag in einer ehemaligen Realschule untergebracht.

Bei der großen Katastrophenschutz-Übung wurde u.a. ein Waldbrand angenommen: Bei Weitefeld im Kreis Altenkirchen mussten die Rettungskräfte über eine längere Wegstrecke eine Wasserversorgung aus einem offenen Gewässer zum Brandort einrichten.

Einsatzkräfte bewerten Großübung positiv

In Selters im Westerwaldkreis stand die Simulation eines Wohnhausbrandes an - mehrere Menschen mussten gerettet und versorgt werden. Eine Sprecherin der Feuerwehr-Leitstelle in Koblenz sagte dem SWR, die Rettungs- und Lösch-Szenarien seien ohne Probleme geübt worden. Dabei habe es keine Zwischenfälle gegeben, die Abläufe hätten reibungslos und gut funktioniert. Auch viele Teilnehmende hätten die Katastrophenschutzübung im Westerwald positiv bewertet.

Ein Großteil der 200 Einsatzkräfte sei ehrenamtlich bei den Feuerwehren engagiert. Es sei wichtig regelmäßig den Ernstfall bei solchen mehrtägigen Übungen zu simulieren. Als Beobachter waren u.a. auch Mitarbeitende der beteiligten Landkreise und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vor Ort.