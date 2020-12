per Mail teilen

Nach dem Flüchtlingssommer 2015 wurde der ehemalige Truppenübungsplatz Stegskopf im Westerwald zur Flüchtlingsunterkunft. Betreut wurden die etwa 1.400 Geflüchteten auch von vielen Ehrenamtlichen.

Fast wehmütig blickt Günter Knautz von der damaligen Flüchtlingsinitiative Heller-Daadethal auf die leer stehenden Holzbaracken auf dem Stegskopf. Hier lebten vor gut fünf Jahren Geflüchtete unter anderem aus Syrien, dem Iran oder Afghanistan - ohne Kleidung, ohne Kontakte, ohne Sprachkenntnisse. Schnell fanden sich fast 400 Ehrenamtliche, die helfen wollten. Die große Hilfsbereitschaft hatte Günter Knautz damals nach eigenen Angaben sehr beeindruckt.

Lauftreff und Fahrräder für Geflüchtete

Es gründeten sich Strick-, Spiel-, Fußball und 14 weitere Gruppen. Iris Kämpflein aus Daaden beispielsweise bot einen Lauftreff an, der auch trotz Verständigungsschwierigkeiten gut angekommen sei, erinnert sie sich. "Wenn man gemeinsam schwitzt, ist man sich schnell ganz nah." Ihr Ehemann Achim ist Fahrradhändler in Daaden. Er sammelte damals aus dem ganzen Westerwald gebrauchte Fahrräder, reparierte und verlieh sie. Radfahren sei für viele der Geflüchteten zur echten Leidenschaft geworden.

Iris und Achim Kämpflein engagierten sich 2015 ehrenamtlich für die Geflüchteten, die auf dem Stegskopf im Westerwald untergebracht waren. SWR

Ehrenamtliche sind froh um Erfahrung

Allerdings habe es auch Flüchtlingsgegner und Kritiker an der Unterbringung auf dem Stegskopf gegeben, erinnert sich das Ehepaar Kämpflein. Einmal hätte ein mutmaßlicher Fremdenhasser sogar einen Stein durch ihr Ladenfenster geworfen, berichten die beiden. Trotzdem erinnern sie sich nach eigenen Angaben gern an die Zeit vor fünf Jahren. Es sei eine sehr wertvolle Erfahrung gewesen, sagt Iris Kämpflein, in der sie viele fremde Kulturen kennengelernt habe. "Dass die Menschen hier ankommen und zur Ruhe kommen konnten, war die Mühe auf jeden Fall wert", sagt Achim Kämpflein.

Viele Geflüchtete jetzt im Westerwald heimisch

Ein halbes Jahr später war das Camp auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz wieder geschlossen. Viele Geflüchtete sind aber im Westerwald heimisch geworden. Was in Zukunft aus den Holzbaracken und dem Stegskopf wird, ist unklar.