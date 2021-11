Weihnachtsmarktbetreiber ziehen positive erste Bilanz

Die Veranstalter der Weihnachtsmärkte in der Region Koblenz ziehen nach dem ersten Adventswochenende eine positive Bilanz. Die 2G-Regeln seien größtenteils eingehalten worden. Nur vereinzelt habe es Menschen gegeben, die auf den Weihnachtsmarkt wollten, ohne geimpft zu sein, heißt es beispielsweise von der Stadt Andernach. Auch in Koblenz, im Weihnachtsdorf Waldbreitbach oder auf dem Schloss Arenfels in Bad Hönningen gab es nach Angaben der Veranstalter kaum Probleme. Die Koblenz-Touristik teilte mit, sowohl Besucher als auch Standbetreiber seien froh, dass überhaupt Weihnachtsmärkte stattfinden könnten. Allerdings besuchten den Angaben zufolge am ersten Adventswochenende deutlich weniger Menschen die Weihnachtsmärkte als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.