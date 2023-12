Hafen spürt Auswirkungen der Containerknappheit

Die internationale Containerknappheit und Probleme mit den Lieferketten im vergangenen Jahr haben auch die Geschäfte des Andernacher Rheinhafens beeinflusst. Das haben die Betreiber des Hafens - die Andernacher Stadtwerke mitgeteilt. Demnach wurden 2021 insgesamt etwa 2,8 Millionen Tonnen im Andernacher Hafen verladen. Das waren laut Stadtwerken etwa 90.000 Tonnen weniger als im Vorjahr. Dabei seien Bedarf und Nachfrage nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen deutlich angestiegen. Die internationale Containerknappheit und die Lieferkettenproblematik habe ihnen aber einen Strich durch die Rechnung gemacht, so die Stadtwerke-Geschäftsführer. Trotzdem bleibe der Hafen in Andernach mit seinem Ergebnis einer der umschlagsstärksten Binnenhäfen in Rheinland-Pfalz und eine bedeutende Logistikdrehscheibe in der Region.