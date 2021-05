per Mail teilen

Der Bundesverband der Motorradfahrer will Biker dazu bringen, rund um den Nürburgring langsamer zu fahren und leiser zu sein. Deshalb hat er heute eine Kampagne gestartet, um sie für die Probleme zu sensibilisieren. Gleichzeitig wollen der Verband, sowie die Bürgermeister aus der Eifel aber auch für das Projekt Modellregion Nürburgring/Eifel werben. Dieser Zusammenschluss soll Ideen entwickeln, wie der Lärm durch Motorsportfans in der Region dauerhaft gesenkt und schwere Unfälle verhindert werden können. Die Ergebnisse könnten dann auf andere Problemregionen übertragen werden. Die Straßen rund um die „Grüne Hölle“ sind bei Motorradfahrern sehr beliebt. Für die Anwohner bedeute das aber auch viel Lärm. Außerdem gebe es immer wieder schwere Unfälle, so der Ortsbürgermeister von Kesseling.