In Mainz ist nach Angaben des Obdachlosenarztes Gerhard Trabert eine wohnungslose Frau ums Leben gekommen. Trabert sagte dem SWR, die Frau sei am Freitag tot in ihrem Zelt gefunden worden. Er habe die Polizei bei der Identifizierung der Leiche unterstützen können. Die Polizei bestätigte, dass es am Freitag einen Einsatz der Kriminalpolizei gab. Die Ermittlungen liefen. Bislang ist nicht bekannt, warum die Frau starb. Trabert, der auch Gründer des Mainzer Vereins "Armut und Gesundheit" ist, sagte, dass es zu wenige Notunterkünfte für obdachlose Frauen in Mainz und im gesamten Land gebe. mehr...