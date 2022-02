75 Jahre nach Kriegsende gibt es in den Orten Cochem, Bruttig und Treis bis jetzt nur wenig sichtbares Gedenken an das KZ-Außenlager. Nun wurde ein Konzept für die Gedenkarbeit an der Mosel erarbeitet.

Auf dem "Weg der Erinnerung" sollen in Bruttig, Treis und Cochem an den historisch wichtigsten Orte des KZ-Außenlagers Schautafeln mit Erläuterungen angebracht werden. Landeszentrale für Politische Bildung Auch auf dem Wanderparkplatz Valwigerberg könnte eine Schautafel aufgestellt werden. In der Nähe befand sich ein Entlüftungsschacht für die Tunnel-Baustelle mit einem SS-Stützpunkt. Landeszentrale für Politische Bildung