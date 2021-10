Gefahrenabwehr zurück in der Hand des Kreises Ahrweiler

Die Bewältigung der Flutkatastrophe im Ahrtal liegt seit heute wieder in den Händen der Kreisverwaltung Ahrweiler. Kurz nach der Flutkatastrophe hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, kurz ADD, diese Aufgabe übernommen. Die dramatische Lage sei für den Kreis nicht allein zu bewältigen gewesen, so der erste Kreisbeigeordnete Horst Gies. Nur durch die Übernahme durch die ADD sei eine Hilfe möglich gewesen. Mittlerweile sei die unmittelbare Gefahrenlage in allen betroffenen Ortschaften aber beendet. Außerdem sei die Trinkwasser- und Stromversorgung wieder hergestellt, Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wieder erreichbar und einsatzbereit. Die Zuständigkeit gehe deswegen wieder zurück in die regulären behördlichen Strukturen. Der Schwerpunkt jetzt sei die Infrastruktur und die Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit. Trotzdem wird die ADD einige Bereiche weiterhin selbst betreuen, wie etwa den Bereich Energie und die Notunterkünfte.