Kita wegen Schimmelbefalls dicht

Das Gesundheitsamt des Kreises Altenkirchen hat eine von Schimmelbefall betroffene Kita in Betzdorf-Bruche am Donnerstag geschlossen. Bereits vor zwei Jahren hatten Mitarbeiter den Angaben zufolge schwarze Flecken in der Kita "Haus Nazareth" entdeckt. Seit zwei Jahren habe es mehrere Untersuchungen in der Kita gegeben, sagte ein Sprecher des Bistums Trier als Träger der Kita auf Nachfrage. Dabei sei aber keine Gesundheitsgefährdung festgestellt worden.

Erst eine Messung vor zwei Tagen habe eine zu hohe Schimmelbelastung ergeben. Daher sei die Kita jetzt geschlossen worden und man suche andere Räume als Ersatz. Die Kita sei bisher noch nicht saniert worden, weil die Stadt nicht bereit gewesen sei, einen Teil der Kosten zu übernehmen, so das Bistum. Das sei aber eine kommunale Pflichtaufgabe. Das Bistum habe seinen Teil der Finanzierung bereits zugesagt.

Eltern und der Bürgermeister der Stadt Betzdorf kritisieren hingegen, dass das Bistum nicht früh genug auf den drohenden Schimmelbefall reagiert habe.