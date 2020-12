In Betzdorf ist am Freitag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe sei bei Baggerarbeiten in der Allensteinstraße gefunden worden, teilte die Polizei mit. Sämtliche Häuser in einem Umkreis von 300 Metern seien geräumt worden. Betroffen seien rund 250 Menschen. Experten des Kampfmittelräumdienstes sollen den Sprengsatz noch am Abend entschärfen.