Die Stadt Betzdorf im Westerwald bekommt ein neues Ärztehaus. Bürgermeister Benjamin Geldsetzer hat jetzt den entsprechenden Vertrag unterschrieben. Ab März wird ein Hausarzt seine Arbeit in dem Ärztehaus beginnen. Zwei weitere Ärzte werden noch gesucht. Betrieben wird das Ärztehaus von einem Arzt aus Hamm, der dort und in Neunkirchen bereits ein Ärztehaus betreibt. Eigenen Angaben zufolge hat er gute Kontakte zu Krankenhäusern in Kirchen und Siegen. Das sei wichtig, um Ärzte für das neue Ärztehaus zu gewinnen. Betzdorfs Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer freut sich über das neue Ärztehaus. Die Stadt hatte zuvor fast zwei Jahre nach Ärzten gesucht, nachdem ein Arzt in den Ruhestand gegangen war. Der Stadtrat hatte sogar einer unteren sechsstelligen Prämie zugestimmt, die als Anreiz für Ärzte dienen sollte, sich in Betzdorf niederzulassen. Der Vertrag über das neue Ärztehaus ist zunächst auf zehn Jahre ausgelegt.