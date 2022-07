In Koblenz-Horchheim ist am Mittwochabend ein betrunkener Mann von einem Geländer fünf Meter tief in ein Gleisbett gestürzt und schwer verletzt worden. Der 43-Jährige habe dabei offenbar die Oberleitung gestreift, so die Polizei. Der Mann sei mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gekommen. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die Rettung gestaltete sich laut Polizei dennoch schwierig. Außerdem war die rechtsrheinische Bahnstrecke nach dem Unfall zeitweise gesperrt.