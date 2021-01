per Mail teilen

In Mayen ist am Montagabend ein betrunkener Mann mit seinem Auto durch einen Vorgarten gefahren und gegen eine Hauswand geprallt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Der Schaden im Garten und am Haus sei erheblich. Der Autofahrer musste nach einer Blutprobe den Führerschein abgeben.