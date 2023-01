Am Wochenende hat es im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz eine Reihe an Autounfällen mit alkoholisierten Personen gegeben. In Gehlert im Westerwald fuhr ein Mann zum Beispiel in ein Baugerüst.

Nach Angaben der Polizei war der 31-Jährige in der Nacht zum Sonntag wegen Trunkenheit von der Straße abgekommen. Er habe erst einen Zaun durchbrochen und sei dann gegen ein Baugerüst an einem Gebäude gefahren. Dabei entstand den Angaben zufolge ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Der Autofahrer flüchtete nach Polizeiangaben samt Auto von der Unfallstelle, konnte aber im Rahmen erster Ermittlungen gestellt werden. Eine Blutentnahme sei angeordnet worden. Wie die Polizei weiter berichtet, war der 31-Jährige zudem nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihn erwarte nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Auto rechts überholt und Unfall gebaut

Im Gebiet des Polizeipräsidiums Koblenz ereigneten sich am Wochenende noch weitere Unfälle, bei denen Alkohol eine Rolle gespielt hat. So kam es etwa nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen auf der B260 bei Lahnstein zu einem Auffahrunfall. Ein Autofahrer habe ein anderes Auto verbotenerweise rechts überholt und dann ausgebremst. Dabei sei das überholte Auto auf das andere aufgefahren. Später stellte sich heraus, dass der Verursacher alkoholisiert war. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Ebenfalls Sonntagnacht stellte die Polizei Siegen einen 61-jährigen Autofahrer, der zuvor in Mudersbach (Westerwaldkreis) unterwegs war. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben feststellen, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Er soll beim Losfahren zudem einen Unfall verursacht und sich unerlaubt entfernt haben. Auch ihn erwarten entsprechende Strafanzeigen.

Auto fährt in Schlangenlinien durch Wissen

Der Polizei in Betzdorf wurde nach eigenen Angaben gegen Mitternacht am Samstag ein Auto in Wissen gemeldet, das Schlangenlinien fuhr. Nach Angaben eines Zeugen touchierte es während der Fahrt unter anderem eine Verkehrsinsel. Die Polizei konnte das Auto an der Adresse des Halters antreffen und daran frische Unfallschäden feststellen. Den Angaben zu Folge wurde eine 53-Jährige als Fahrzeugführerin ermittelt. Sie stand demnach unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Emmelshausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) zu einem Unfall am Kreisverkehr am Zentrum im Park (ZAP). Dabei wurde nach Polizeiangaben ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen. Der Fahrer oder die Fahrerin habe sich danach unerlaubt entfernt. Die Polizei bringt den Unfall in Zusammenhang mit der Karnevalsveranstaltung "KoKaBaNa" im ZAP. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall, dem Fahrzeug oder dem Verursacher machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Boppard melden.