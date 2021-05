Vor dem Landgericht Koblenz wurde der Beginn des Betrugsprozesses gegen Männer, die sich als Polizisten oder Staatsanwälte ausgegeben haben sollen, verschoben. Ein Angeklagter konnte nicht erscheinen.

Wie der vorsitzende Richter mitteilte, habe einer der Angeklagten vor zwei Tagen einen Absonderungsbescheid erhalten und befinde sich seitdem in Quarantäne. Da die Angeklagten bandenmäßig gehandelt haben sollen, mache es aus Sicht des Gerichts keinen Sinn, das Verfahren des fehlenden Angeklagten abzutrennen.

Dieser Einschätzung schlossen sich auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung an. Deshalb soll der Prozess nun voraussichtlich am 21. Mai richtig beginnen. Einige der Angeklagten kündigten am Freitag über ihre Anwälte an, dass sie sich dann auch zu den Vorwürfen gegen sie äußern wollen.

Anrufe aus türkischen Callcentern

Die Angeklagten sollen sich laut Anklage im Jahr 2017 einer von der Türkei aus agierenden Gruppe von Betrügern angeschlossen haben. Von Callcentern in der Türkei aus seien die potentiellen Opfer - meist ältere Menschen - unter anderem in Koblenz, Rheinbrohl und Bad Honnef angerufen worden. Die mutmaßlichen Täter gaben sich am Telefon den Angaben zufolge als Polizisten oder Staatsanwälte aus und behaupteten, Einbrecher hätten die Nachbarschaft der Angerufenen ausgespäht. Deshalb sollte das Vermögen der Angerufenen sicher verwahrt werden.

Falsche Polizisten erbeuteten 250.000 Euro Bargeld

Die Betrüger hätten auf diese Weise eine Seniorin dazu gebracht, einem Mann 250.000 Euro Bargeld, Schmuck im Wert von 27.000 Euro und zwei Kilogramm Gold in Barren zu übergeben, heißt es in der Anklage. Innerhalb der Gruppierung seien vier der Angeklagten als Abholer und drei als sogenannte Logistiker tätig gewesen, die die Abholer zu rekrutieren hatten.

Seniorin lockte Betrüger in die Falle

Die Polizei sei den Betrügern auf die Spur gekommen, als eine andere Seniorin nur zum Schein auf die Anrufer einging und behauptete, von ihrem Girokonto 10.000 Euro und von einem Sparbuch 20.000 Euro abgehoben zu haben. Stattdessen habe sie aber die Polizei verständigt, die zwei der Betrüger den Angaben zufolge bei der vermeintlichen Übergabe vor Ort festnehmen konnte und anschließend die anderen mutmaßlichen Bandenmitglieder ermittelte.