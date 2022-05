Das Landesamt für Steuern in Koblenz warnt vor betrügerischen Kurzmitteilungen auf dem Handy. Nach Angaben der Behörden verschicken Betrüger gerade Zahlungsaufforderungen per SMS, zudem drohen sie über die Kurzmitteilungen auch Pfändungen an. Das Landesamt für Steuern in Koblenz warnt davor, auf solche SMS zu reagieren. Auf keinen Fall sollte man den beigefügten Zahlungs-Link anklicken. Wer Fragen habe, solle sich bei seinem Finanzamt melden.