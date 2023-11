Betrüger im Westerwald geben sich als Gerichtsvollzieher aus

Die Polizei in Montabaur warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Gerichtsvollzieher ausgeben. Es gebe aktuell zwei Fälle, in denen auch Geld gezahlt worden sei.

Die Masche läuft nach Polizeiangaben immer gleich ab: Am Telefon stellen sich die Betrüger mit den Namen echter Gerichtsvollzieher vor und sagen, man könne beim Amtsgericht in Montabaur nachfragen. Die Anrufe erfolgen demnach immer mit unterdrückter Telefonnummer. Betrüger üben großen Druck aus Bei ihren Telefonanrufen fordern die Betrüger dann Geld, das über eine ausländische Bankverbindung gezahlt werden soll. Dabei üben sie laut Polizei großen Druck aus und drohen damit, dass es noch teurer werde, wenn man nicht zahle. Die Polizei in Montabaur warnt vor solchen Anrufen und weist darauf hin, dass Gerichtsvollzieher niemals per Telefon mit den Schuldnern Kontakt aufnehmen würden. Der Erstkontakt fände immer persönlich statt und die Gerichtsvollzieher würden sich mit einem Dienstausweis ausweisen. Zahlungsaufforderungen kommen immer schriftlich Außerdem würden sie niemanden am Telefon dazu auffordern, Geld auf Konten im Ausland zu überweisen oder es in bar zu übergeben. Eine solche Zahlungsaufforderung komme immer schriftlich. Zudem solle man am Telefon niemals persönliche Informationen weitergeben. Bei Unsicherheiten oder Fragen solle man sich an die Polizei oder an das Amtsgericht wenden.