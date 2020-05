per Mail teilen

Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung sollen zwei Männer aus Rheinland-Pfalz in großem Stil mangelhafte Atemschutzmasken mit gefälschten Zertifikaten verkauft haben. Die Masken sollen unter anderem an einen Koblenzer Supermarkt geliefert worden sein.

Die Masken wurden demnach als sogenannte FFP2-Masken angeboten, entsprachen aber laut Staatsanwaltschaft Koblenz nicht dem versprochenen Schutzstandard. Auf Anfrage des Rechercheteams von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung bestätigte die Staatsanwaltschaft Koblenz, Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges gegen einen 23-Jährigen und einen 49-Jährigen zu führen. Beide wurden am 6. Mai festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft.

Die FFP2-Masken bieten einen höheren Schutz gegen eine Infektion mit Covid-19 als einfache Mund-Nasen-Schutzmasken und werden daher dringend für medizinisches Personal benötigt. Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie fehlten die Masken in vielen Krankenhäusern oder Pflegeheimen.

Masken möglicherweise an Koblenzer Supermarkt geliefert?

Die beiden Männer sollen seit April einfache Mund-Nasenschutz-Masken als höherwertige FFP2-Masken verkauft sowie Echtheitszertifikate gefälscht haben. Die Masken sollen unter anderem an einen Supermarkt in Koblenz geliefert worden sein. Andere potenzielle Käufer sollen den Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung zufolge aber aus dem Gesundheitsbereich kommen, darunter auch Krankenhäuser und Pflegeheime.

Insgesamt 11.000 Masken sichergestellt

Bei Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Thüringen sollen in der vergangenen Woche insgesamt 11.000 Atemschutzmasken sichergestellt und des Weiteren 1,5 Millionen Euro eingefroren worden sein. Die Ermittlungen dauern noch an, unter anderem müssen zahlreiche Datenträger und anderes schriftliches Beweismaterial ausgewertet werden.