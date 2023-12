Betrüger bieten fremdes Haus zum Verkauf an

Betrüger haben auf der Internetplattform Immobilienscout mit kopierten Bildern und Objektbeschreibung ein Haus in Rheinbrohl (Kreis Neuwied) zum Verkauf eingestellt. Wie die Polizei Linz mitteilt, stammten die Bilder aus dem Inserat eines Hausbesitzers, der in dem Haus in Rheinbrohl nur eine Wohnung - und nicht das gesamte Objekt - zur Miete angeboten hat. Er war am Dienstag von einem Bekannten angerufen worden, der wissen wollte, ob sein Haus zum Verkauf stünde. Recherchen ergaben, dass Betrüger das Inserat mitsamt Bildern und der Objektbeschreibung kopiert hatten und das gesamte Haus zu einem Verkaufspreis von 300.000 Euro anboten. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.