Kliniken lockern Besuchsverbot

Die Kliniken in Koblenz und Montabaur lockern wegen der sinkenden Corona-Zahlen ihr striktes Besuchsverbot. Das Bundeswehrzentralkrankenhaus, das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein und das Katholische Klinikum Koblenz-Montabaur teilten mit, dass alle Patienten ab Montag wieder besucht werden können. Jeder Patient kann dann einen Besuch pro Tag bekommen - für eine Stunde während der Besuchszeiten. Die Besucher müssen dabei eine FFP2-Maske tragen und sie brauchen einen aktuellen Corona-Schnelltest einer offiziellen Teststelle. Seit Monaten galt an den Standorten des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, des Katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur und im Bundeswehrzentralkrankenhaus das striktes Besuchsverbot mit nur wenigen Ausnahmen. Grund dafür war die Angst vor Corona-Infektionen. Angehörige von Patienten hatten das kritisiert, nachdem überall sonst die Einschränkungen aufgehoben worden waren. Auch in den Krankenhäusern der Marienhaus-Gruppe in Neuwied und Bendorf können Patienten einen Besuch am Tag für eine Stunde bekommen.